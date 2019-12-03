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Факты / Украина

Скороход, Полякова и Иванисова исключили из фракции Слуга народа

Народных депутатов Романа Иванисова, Антона Полякова и Анну Скороход официально исключили из фракции Слуга народа.

Скороход, Полякова и Иванисова исключили из фракции Слуга народа

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков объявил решение об исключении из состава фракции Слуга народа народных депутатов Романа Иванисова, Антона Полякова и Анны Скороход.

– Сообщаю об исключении из депутатской фракции политической партии Слуга народа народных депутатов Украины Полякова Антона Эдуардовича и Скороход Анны Константиновны, – сказал он на пленарном заседании.

Народный депутат Игорь Гузь выступил с трибуны и потребовал от нардепа Слуги народа Романа Иванисова сдать мандат.

Читайте: Муж в розыске: почему нардеп Скороход оказалась в центре скандала Кто такой Роман Иванисов и что известно о скандале в Слуге народа Скороход и Поляков нарушили договоренности - Корниенко об исключении нардепов из Слуги народа

После этого Разумков сделал еще одно объявление.

– Депутатская фракция политической партии Слуги народа в своем заседании 2 декабря приняла решение исключить из депутатской фракции Иванисова Романа Валерьевича, – сказал он.

Напомним, 15 ноября Анну Скороход и Антона Полякова исключили из фракции Слуги народа. На их место зайдут два внефракционных депутата.

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