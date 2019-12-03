PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Тесть Зеленського працює помічником нардепа зі Слуги народу

Володимир Кияшко, який є тестем президента Володимира Зеленського, працює помічником народного депутата з фракції Слуга народу.

Володимир Зеленський

Народний депутат від фракції Слуга народу Олег Бондаренко розповів, що його помічником на громадських засадах працює тесть президента Володимира Зеленського Володимир Кияшко.

Він пояснив, що не сприймає Кияшка як батька першої леді країни.

– Для мене він насамперед фахівець з питань екології та забруднення навколишнього середовища, і саме цим він у мене займається як помічник. Він допомагає мені в місті Кривий Ріг, фактично він є моїм представником, – сказав Бондаренко.

Читайте: Зеленський призначив Синєгубова головою Полтавської ОДА

За словами нардепа, Кияшко дуже добре розбирається у питанні перероблення промислових відходів, хоча і не є екологом за професією.

Володимир Кияшко працює доцентом кафедри Будівельні конструкції і споруди Київського інституту залізничного транспорту. Він також є кандидатом технічних наук.

В інституті Кияшко викладає дисципліну Будівельні конструкції і будівлі на транспорті.

До слова, 3 грудня з фракції Слуга народу виключили народних депутатів Романа Іванісова, Антона Полякова і Анну Скороход.

Джерело: Чесно

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Доступні кредити на бізнес: Україна запускає програму Повертайся і залишайся
Доступні кредити на бізнес: Україна запускає програму Повертайся і залишайся
зеленский
Плани мінімум і максимум – Потураєв про підготовку до нормандського саміту
Слугу народу можуть поповнити позафракційні нардепи – Корнієнко
Слугу народу можуть поповнити позафракційні нардепи – Корнієнко
Зеленський вніс до Ради законопроект про “злодіїв у законі”
Зеленський вніс до Ради законопроект про “злодіїв у законі”
Скороход, Полякова та Іванісова виключили з фракції Слуга народу
Скороход, Полякова та Іванісова виключили з фракції Слуга народу
Зеленський збирає РНБО напередодні нормандської зустрічі
Зеленський збирає РНБО напередодні нормандської зустрічі
Перезавантаження ДБР: праву руку Труби підозрюють в отриманні $150 тис. хабара
Перезавантаження ДБР: праву руку Труби підозрюють в отриманні $150 тис. хабара
Майкл Помпео
Зеленський наполегливо працює: Помпео заявив, що Україна просунулася в боротьбі з корупцією
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка