Володимир Кияшко, який є тестем президента Володимира Зеленського, працює помічником народного депутата з фракції Слуга народу.

Народний депутат від фракції Слуга народу Олег Бондаренко розповів, що його помічником на громадських засадах працює тесть президента Володимира Зеленського Володимир Кияшко.

Він пояснив, що не сприймає Кияшка як батька першої леді країни.

– Для мене він насамперед фахівець з питань екології та забруднення навколишнього середовища, і саме цим він у мене займається як помічник. Він допомагає мені в місті Кривий Ріг, фактично він є моїм представником, – сказав Бондаренко.

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За словами нардепа, Кияшко дуже добре розбирається у питанні перероблення промислових відходів, хоча і не є екологом за професією.

Володимир Кияшко працює доцентом кафедри Будівельні конструкції і споруди Київського інституту залізничного транспорту. Він також є кандидатом технічних наук.

В інституті Кияшко викладає дисципліну Будівельні конструкції і будівлі на транспорті.

До слова, 3 грудня з фракції Слуга народу виключили народних депутатів Романа Іванісова, Антона Полякова і Анну Скороход.

Джерело: Чесно