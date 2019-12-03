PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Україна обов’язково стане членом НАТО – Столтенберг

Україна і Грузія повинні увійти до складу НАТО і їм потрібно допомогти просунутися в цьому.

єнс столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що рішення саміту Альянсу від 2008 року про майбутнє членство України і Грузії залишається в силі.

Він вважає, що Україна і Грузія обов’язково стануть членами НАТО, проте зараз терміни цього невідомі.

Столтенберг додав, що Альянсу необхідно шукати шляхи для допомоги країнам в їхньому прагненні стати частиною НАТО.

Читайте: Україна прагне розвивати добросусідські відносини з ЄС і НАТО – Кондратюк

За його словами, зараз це є головним завданням в зазначеному питанні.

– Північноатлантичний альянс зосереджений на допомозі Києву і Тбілісі у просуванні євроатлантичної інтеграції, реформ, модернізації збройних сил та інститутів в області оборони і безпеки, – підсумував генсек НАТО.

До слова, віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба розповів, що взаємодію з НАТО зосередять на п’яти напрямках.

Джерело: НАТО

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Нерішучість НАТО дозволила РФ вторгнутися в Україну та Грузію – Пристайко
Нерішучість НАТО дозволила РФ вторгнутися в Україну та Грузію – Пристайко
Дональд Трамп
Країни НАТО повинні збільшити витрати на оборону – Трамп
Зустріч лідерів НАТО у Лондоні: одна з головних тем – єдиний підхід до Росії
Зустріч лідерів НАТО у Лондоні: одна з головних тем – єдиний підхід до Росії
Діалог з Росією важливий для НАТО – Столтенберг
Діалог з Росією важливий для НАТО – Столтенберг
Олена Кондратюк з послами країн
Україна прагне розвивати добросусідські відносини з ЄС і НАТО – Кондратюк
Україна-НАТО
Засідання комісії Україна-НАТО. Курйози та причина візиту Столтенберга до Одеси
Взаємодія України з НАТО: Кулеба назвав 5 напрямків
Взаємодія України з НАТО: Кулеба назвав 5 напрямків
Угорщина в останній момент розблокувала рішення НАТО щодо України
Угорщина в останній момент розблокувала рішення НАТО щодо України
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка