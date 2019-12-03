Україна і Грузія повинні увійти до складу НАТО і їм потрібно допомогти просунутися в цьому.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що рішення саміту Альянсу від 2008 року про майбутнє членство України і Грузії залишається в силі.
Він вважає, що Україна і Грузія обов’язково стануть членами НАТО, проте зараз терміни цього невідомі.
Столтенберг додав, що Альянсу необхідно шукати шляхи для допомоги країнам в їхньому прагненні стати частиною НАТО.
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За його словами, зараз це є головним завданням в зазначеному питанні.
– Північноатлантичний альянс зосереджений на допомозі Києву і Тбілісі у просуванні євроатлантичної інтеграції, реформ, модернізації збройних сил та інститутів в області оборони і безпеки, – підсумував генсек НАТО.
До слова, віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба розповів, що взаємодію з НАТО зосередять на п’яти напрямках.
Джерело: НАТО