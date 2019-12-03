Україна та Росія продовжили контракт на транзит нафти до Європи на 10 років – до 2030-го.

Укртранснафта та російська Транснефть уклали додаткову угоду до договору щодо транспортування нафти, яка продовжує його дію на 10 років – з 1 січня 2020 року до 1 січня 2030 року.

Документ підписали у Загребі (Хорватія) гендиректор Укртранснафти Микола Гавриленко та віце-президент Транснефти Сергій Андронов.

– Окрім пролонгації договору, додаткова угода між АТ Укртранснафта і ПАТ Транснефть актуалізує низку його положень з врахуванням поточного стану змін на ринку послуг з транспортування нафти в регіоні, – йдеться у заяві.

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Додаткова угода гарантує сталу роботу нафтотранспортної системи України та постійні обсяги прокачування нафти.

Нагадаємо, 25 квітня компанія Укртранснафта призупинила транзит нафти магістральним нафтопроводом Мозир-Броди через її низьку якість.