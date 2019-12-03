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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Украину устроит только долгосрочное соглашение на транзит газа – Оржель

Предложение России о заключении соглашения на транзит газа в ЕС только на год неприемлемо для Украины.

Газ

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель по итогам консультаций с РФ в Вене заявил, что Украина будет настаивать на подписании долгосрочного соглашения.

– Подписание долгосрочного договора на транспортировку газа – это стабильность на европейском рынке и возможность снижения цены на газ для конечных потребителей, – пояснил он.

По его словам, вскоре Украина и Россия перейдут от технических переговоров до согласования условий транспортировки газа.

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Сейчас же переговоры находятся на стадии технических консультаций:

– В ходе последних консультаций можем констатировать определенный прогресс: началось обсуждение возможных вариантов компенсации арбитражных решений, начался технический диалог о подписании договоров присоединения (interconnection agreement) и транспортировки, которые являются ключевыми инструментами для предоставления возможности транзита газа.

Напомним, ранее стало известно, что Газпром направил Нафтогазу официальное предложение заключить контракт на транзит российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины на один год или продолжить действующие договоры.

В Газпроме отметили, что готовы это сделать, если украинская сторона откажется от всех претензий в международных арбитражах.

Источник: Минэнергоугля

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