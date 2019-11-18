Газпром направил Нафтогазу официальное предложение заключить контракт на транзит российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины на один год или продолжить действующие договоры.

В Газпроме заявили, что продолжение с Нафтогазом действующего контракта на транзит или заключение нового договора возможно, если украинская сторона откажется от всех претензий в международных арбитражах.

Соответствующее официальное предложение Газпрома было направлено Нафтогазу.

– Копии официального предложения направлены министру энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексею Оржелю и заместителю председателя Еврокомиссии (и представителю ЕС на трехсторонних переговорах о транзите газа – Ред.) Марошу Шефчовичу, – говорится в сообщении Газпрома.

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В Газпроме добавили, что ожидают ответ Украины относительно закупки российского газа у компании напрямую с 2020 года.

Однако исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что компания пока не получила официальное предложение от российского Газпрома.

Напомним, что Украина на переговорах о транзите газа пытается заключить с РФ долгосрочный контракт на транзит газа сроком на 10 лет с фиксированными объемами транзита, а также ответственностью сторон за нарушение соглашения.