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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Україну влаштує лише довгострокова угода на транзит газу – Оржель

Пропозиція Росії щодо укладання угоди на транзит газу до ЄС лише на рік є неприйнятною для України.

Газ

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель за підсумками  консультацій з РФ у Відні заявив, що Україна наполягатиме на підписанні довгострокової угоди.

– Підписання довгострокового договору на транспортування газу – це стабільність на європейському ринку та можливість зниження ціни на газ для кінцевих споживачів, – пояснив він.

За його словами, невдовзі Україна та Росія перейдуть від технічних переговорів до погодження умов транспортування  газу.

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Нині ж переговори перебувають на стадії технічних консультацій:

– У ході останніх консультацій можемо констатувати певний прогрес: почалося обговорення  можливих варіантів компенсації арбітражних рішень, розпочався технічний діалог щодо підписання договорів приєднання (interconnection agreement) та транспортування, які є ключовими інструментами для надання можливості  транзиту газу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Газпром надіслав Нафтогазу офіційну пропозицію укласти контракт на транзит російського газу до Європи через газотранспортну систему України на один рік або продовжити чинні договори.

У Газпромі зазначили, що готові це зробити, якщо українська сторона відмовиться від усіх претензій у міжнародних арбітражах.

Джерело: Міненрговугілля

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