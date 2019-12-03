В вторник, 3 декабря, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны в преддверии встречи лидеров стран нормандского формата.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о готовящемся заседании Совета национальной безопасности и обороны в преддверии встречи лидеров стран нормандского формата.

– Президент собирает СНБО, готовимся ко встрече в нормандском формате, – сказал Аваков на второй ежегодной конференции Украинской ассоциации представительниц правоохранительных органов.

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Он также сообщил о готовящейся встрече со временным поверенным в делах США в Украине Вильямом Тейлором.

– У нас сегодня будет встреча с послом Тейлором, – сказал Аваков.

Напомним, встреча в нормандском формате состоится 9 декабря. Зеленский уже провел телефонный разговор с Ангелой Меркель относительно предстоящей встречи.