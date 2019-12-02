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Факты / Украина

Зеленский предложит в Париже новый формат переговоров по Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский предложит новый формат переговоров по Крыму во время встречи в нормандском формате в Париже.

Зеленский предложит в Париже новый формат переговоров по Крыму

Владимир Зеленский заявил, что США могут помочь Украине вернуть Крым и предложил новый формат переговоров. В него войдут Украина, Россия и США.

– Думаю, что в деле с Крымом могли бы помочь США. Мог бы быть такой формат переговоров: Украина, Россия, США, – сказал он.

Зеленский отметил, что поднимет этот вопрос на нормандской встрече.

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Также он добавил, что, если данный формат будет отклонен, тогда необходимо будет согласовать другой.

– Я спрошу на саммите, можем ли мы разговаривать о Крыме в этом кругу. Если нет, то мне бы хотелось, чтобы мы согласовали еще какой-то формат. Это наша территория, и я бы хотел, чтобы она к нам вернулась, – заявил он.

Напомним, встреча в нормандском формате состоится 9 декабря. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Зеленский поднимет на саммите три вопроса: возвращение украинских военнопленных, прекращение огня вдоль всей линии фронта и вопрос относительно российско-украинской границы.

Источник: Gazeta Wyborcza

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