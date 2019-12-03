У вівторок, 3 грудня, відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони напередодні зустрічі лідерів країн нормандського формату.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив про підготовку засідання Ради національної безпеки і оборони напередодні зустрічі лідерів країн нормандського формату.

– Президент збирає РНБО, готуємося до зустрічі в нормандському форматі, – сказав Аваков на другій щорічній конференції Української асоціації представництв правоохоронних органів.

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Він також повідомив про підготовку зустрічі з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором.

– У нас сьогодні буде зустріч з послом Тейлором, – сказав Аваков.

Нагадаємо, зустріч у нормандському форматі відбудеться 9 грудня. Зеленський вже провів телефонну розмову з Ангелою Меркель щодо майбутньої зустрічі.