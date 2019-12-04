Кабмін підвищив тариф на оплату доставки пенсій до 1,5% у містах і 2,3% у селах.

Кабінет міністрів України з 2020 року підвищив тариф на оплату доставки пенсій з 0,79% до 1,5% від суми пенсійних виплат у містах та з 1,56% до 2,3% у селах і селищах міського типу.

Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, уряд затвердив відповідну постанову на закритому засіданні 4 грудня.

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Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський називав економічно обґрунтованими тарифи на оплату послуг доставки та виплати пенсій на рівні 1,78% для міст і 2,56% у сільській місцевості.

Раніше Зеленський поставив завдання до кінця 2019 року запровадити сервіс призначення пенсій та отримання довідок за допомогою мобільного додатка, а також розпочати підготовку до масштабної приватизації.