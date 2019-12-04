PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Дробович возглавил Институт национальной памяти

Украинский институт национальной памяти возглавил руководитель образовательных программ Холокоста Мемориального центра Бабий Яр Антон Дробович.

Дробович возглавил Институт национальной памяти

На заседании правительства министры одобрили кандидатуру Антона Дробовича на пост главы Украинского института национальной памяти.

Новый глава УИНП является доцентом кафедры культурологии Национального педагогического университета имени Драгоманова.

Ранее Институт национальной памяти с марта 2014 возглавлял Владимир Вятрович.

Читайте: Арт-критик и религиовед: что известно о новом главе УИНП Дробовиче

Перед последним этапом конкурса на должность главы УИНП оставалось два кандидата – Василий Яблонский и Антон Дробович.

Напомним, Владимир Вятрович заявил, что завершает каденцию на посту главы Украинского института национальной памяти.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Арт-критик и религиовед: что известно о новом главе УИНП Дробовиче
Арт-критик и религиовед: что известно о новом главе УИНП Дробовиче
В Польше термин “украинские националисты” признали незаконным
В Польше термин “украинские националисты” признали незаконным
В Польше впервые применили закон про нацпамять против украинского историка
В Польше впервые применили закон про нацпамять против украинского историка
Памятники в Украине: Варшава выдвигает Киеву условия для сотрудничества
Памятники в Украине: Варшава выдвигает Киеву условия для сотрудничества
пирожик
Поляк вызвал полицию из-за приветствия Слава Украине на поминальном мероприятии
Польща
Польша выдвинула первые обвинения по закону о Институт нацпамяти
Закон про Інститут нацпам’яті: як буде реагувати США та Україна
Закон про Інститут нацпам’яті: як буде реагувати США та Україна
сша и польша
Закон про Институт нацпамяти: CША выдвинули Польше ультиматум
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка