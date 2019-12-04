Украинский институт национальной памяти возглавил руководитель образовательных программ Холокоста Мемориального центра Бабий Яр Антон Дробович.

На заседании правительства министры одобрили кандидатуру Антона Дробовича на пост главы Украинского института национальной памяти.

Новый глава УИНП является доцентом кафедры культурологии Национального педагогического университета имени Драгоманова.

Ранее Институт национальной памяти с марта 2014 возглавлял Владимир Вятрович.

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Перед последним этапом конкурса на должность главы УИНП оставалось два кандидата – Василий Яблонский и Антон Дробович.

Напомним, Владимир Вятрович заявил, что завершает каденцию на посту главы Украинского института национальной памяти.