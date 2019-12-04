PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Арт-критик и религиовед: что известно о новом главе УИНП Дробовиче

Антон Дробович возглавил Украинский институт национальной памяти. Что известно про нового главу и чем он занимается, читайте на сайте Факты ICTV.

Арт-критик и религиовед: что известно о новом главе УИНП Дробовиче

Антон Дробович – 33-летний кандидат философских наук, эксперт в сфере образования и культуры, исследователь мифологии и современных коммуникаций, арт-критик, член правления Молодежной ассоциации религиоведов.

Работает доцентом кафедры культурологии Национального педагогического университета имени М. П. Драгоманова и экспертом Института общественно-экономических исследований.

Также он лауреат ІV искусствоведческого конкурса Stedley Art Foundation, автор цикла лекций на тему мифологии в искусстве, а также более 50 научных публикаций в области философии, культурологии и антропологии.

Образование он получил в Национальном педагогическом университете имени М.П. Драгоманова. В частности, окончил его по следующим направлениям:

  • Магистр философии (2010 год).
  • Кандидат философских наук (2014).
  • Магистр правоведения (2018).

Выпускник программы Ценности и общество The AspenInstitute Kyiv.

Среди всех кандидатов на пост главы УИНП только два представителя дошли до последнего этапа конкурса – Василий Яблонский и Антон Дробович.

К слову, 4 декабря на заседание Кабмина министры согласовали кандидатуру Антона Дробовича на пост главы Украинского института национальной памяти.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Дробович возглавил Институт национальной памяти
Дробович возглавил Институт национальной памяти
В Польше термин “украинские националисты” признали незаконным
В Польше термин “украинские националисты” признали незаконным
В Польше впервые применили закон про нацпамять против украинского историка
В Польше впервые применили закон про нацпамять против украинского историка
Памятники в Украине: Варшава выдвигает Киеву условия для сотрудничества
Памятники в Украине: Варшава выдвигает Киеву условия для сотрудничества
пирожик
Поляк вызвал полицию из-за приветствия Слава Украине на поминальном мероприятии
Польща
Польша выдвинула первые обвинения по закону о Институт нацпамяти
Закон про Інститут нацпам’яті: як буде реагувати США та Україна
Закон про Інститут нацпам’яті: як буде реагувати США та Україна
сша и польша
Закон про Институт нацпамяти: CША выдвинули Польше ультиматум
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка