Антон Дробович возглавил Украинский институт национальной памяти. Что известно про нового главу и чем он занимается, читайте на сайте Факты ICTV.

Антон Дробович – 33-летний кандидат философских наук, эксперт в сфере образования и культуры, исследователь мифологии и современных коммуникаций, арт-критик, член правления Молодежной ассоциации религиоведов.

Работает доцентом кафедры культурологии Национального педагогического университета имени М. П. Драгоманова и экспертом Института общественно-экономических исследований.

Также он лауреат ІV искусствоведческого конкурса Stedley Art Foundation, автор цикла лекций на тему мифологии в искусстве, а также более 50 научных публикаций в области философии, культурологии и антропологии.

Образование он получил в Национальном педагогическом университете имени М.П. Драгоманова. В частности, окончил его по следующим направлениям:

Магистр философии (2010 год).

Кандидат философских наук (2014).

Магистр правоведения (2018).

Выпускник программы Ценности и общество The AspenInstitute Kyiv.

Среди всех кандидатов на пост главы УИНП только два представителя дошли до последнего этапа конкурса – Василий Яблонский и Антон Дробович.

К слову, 4 декабря на заседание Кабмина министры согласовали кандидатуру Антона Дробовича на пост главы Украинского института национальной памяти.