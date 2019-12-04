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Факти / Україна / Політика

Дробович очолив Інститут національної пам’яті

Український Інститут національної пам’яті очолив керівник освітніх програм Голокосту Меморіального центру Бабин Яр Антон Дробович.

Дробович очолив Інститут національної пам’яті

На засіданні уряду міністри ухвалили кандидатуру Антона Дробовича на посаду очільника українського Інституту національної пам’яті.

Новий голова УІНП є доцентом кафедри культурології Національного педагогічного університету імені Драгоманова.

Раніше Інститут національної пам’яті з березня 2014 року очолював Володимир В’ятрович.

Перед останнім етапом конкурсу на посаду голови УІНП залишалося двоє кандидатів – Василь Яблонський і Антон Дробович.

Нагадаємо, 18 вересня Володимир В’ятрович заявив, що завершує каденцію на посаді голови Українського інституту національної пам’яті.

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