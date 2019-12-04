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Факти / Україна / Політика

Арт-критик та релігієзнавець: що відомо про нового очільника УІНП Дробовича

Антон Дробович очолив Український інститут національної пам’яті. Що відомо про нового очільника і чим він займається, читайте на сайті Факти ICTV.

Арт-критик та релігієзнавець: що відомо про нового очільника УІНП Дробовича

Антон Дробович — 33-річний кандидат філософських наук, експерт у сфері освіти і культури, дослідник міфології та сучасних комунікацій, арт-критик, член правління Молодіжної асоціації релігієзнавців.

Працює доцентом кафедри культурології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова та експертом Інституту суспільно-економічних досліджень.

Також він лауреат ІV мистецтвознавчого конкурсу Stedley Art Foundation, автор циклу лекцій на тему міфології у мистецтві, а також понад 50 наукових публікацій у сфері філософії, культурології та антропології.

Освіту він здобув у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова. Зокрема, закінчив його за такими напрямами:

  • Магістр філософії (2010 рік).
  • Кандидат філософських наук (2014 рік).
  • Магістр правознавства (2018 рік).

Випускник програми Цінності та суспільство The AspenInstitute Kyiv.

Серед усіх претендентів на посаду голови УІНП тільки двоє кандидатів дійшли до останнього етапу конкурсу – це Василь Яблонський і Антон Дробович.

До слова, 4 грудня на засідання Кабміну міністри погодили кандидатуру Антона Дробовича на посаду очільника Українського інституту національної пам’яті.

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