Антон Дробович очолив Український інститут національної пам’яті. Що відомо про нового очільника і чим він займається, читайте на сайті Факти ICTV.
Антон Дробович — 33-річний кандидат філософських наук, експерт у сфері освіти і культури, дослідник міфології та сучасних комунікацій, арт-критик, член правління Молодіжної асоціації релігієзнавців.
Працює доцентом кафедри культурології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова та експертом Інституту суспільно-економічних досліджень.
Також він лауреат ІV мистецтвознавчого конкурсу Stedley Art Foundation, автор циклу лекцій на тему міфології у мистецтві, а також понад 50 наукових публікацій у сфері філософії, культурології та антропології.
Освіту він здобув у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова. Зокрема, закінчив його за такими напрямами:
- Магістр філософії (2010 рік).
- Кандидат філософських наук (2014 рік).
- Магістр правознавства (2018 рік).
Випускник програми Цінності та суспільство The AspenInstitute Kyiv.
Серед усіх претендентів на посаду голови УІНП тільки двоє кандидатів дійшли до останнього етапу конкурсу – це Василь Яблонський і Антон Дробович.
До слова, 4 грудня на засідання Кабміну міністри погодили кандидатуру Антона Дробовича на посаду очільника Українського інституту національної пам’яті.