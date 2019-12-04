Антон Дробович очолив Український інститут національної пам’яті. Що відомо про нового очільника і чим він займається, читайте на сайті Факти ICTV.

Антон Дробович — 33-річний кандидат філософських наук, експерт у сфері освіти і культури, дослідник міфології та сучасних комунікацій, арт-критик, член правління Молодіжної асоціації релігієзнавців.

Працює доцентом кафедри культурології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова та експертом Інституту суспільно-економічних досліджень.

Також він лауреат ІV мистецтвознавчого конкурсу Stedley Art Foundation, автор циклу лекцій на тему міфології у мистецтві, а також понад 50 наукових публікацій у сфері філософії, культурології та антропології.

Освіту він здобув у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова. Зокрема, закінчив його за такими напрямами:

Магістр філософії (2010 рік).

Кандидат філософських наук (2014 рік).

Магістр правознавства (2018 рік).

Випускник програми Цінності та суспільство The AspenInstitute Kyiv.

Серед усіх претендентів на посаду голови УІНП тільки двоє кандидатів дійшли до останнього етапу конкурсу – це Василь Яблонський і Антон Дробович.

До слова, 4 грудня на засідання Кабміну міністри погодили кандидатуру Антона Дробовича на посаду очільника Українського інституту національної пам’яті.