В Украине с каждым годом встает все меньше диких животных. Из-за неконтролируемого браконьерства нелегальные звероловы массово уничтожают украинскую фауну. В то время легальные охотники, которые платят за возможность охоты налоги, жалуются на отсутствие дичи.

Только 1% населения в Украине – это охотники, в тоже время во Франции этот показатель составляет более 2%, а в США вообще около 4%. Охоту же на крупного зверя могут позволить себе вообще только состоятельные люди. Но несмотря на эту небольшую статистку, в Украине с каждым годом животных становится все меньше.

Депопуляция диких у животных в Украине связана с незаконной охотой – браконьерством. Поскольку только лосей незаконно убивают по несколько десятков в год.

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Многие из браконьеров – это вовсе не рядовые украинцы. Они с высокими должностями и с большими деньгами. Ради собственного удовольствия они идут на все.

Лесничие говорят, что если на обычной охоте дичь можно и не добыть, то на VIP – всегда будешь с трофеем. Потому что там применяют глушители, тепловизоры и ночные прицелы.

Применение этих средств, а тем более в ночное время, строго запрещено законом, но продажа их при этом совершенно легальная. Браконьеры собственноручно выкладывают кадры своих охот в соцсетях и даже гордятся этим.

На браконьерской охоте нарушитель заезжает в охотничьи угодья и снимает номера со своего автомобиля, оставляя ее в лесополосе. Ночью животные выходят из леса на ровную местность искать пищу. Именно в этот момент их ждет браконьер с тепловизором у которого добыча в это время как на ладони.

Заниматься браконьерством – дело недешевое. Один нарезной карабин стоит более $1 тыс., к этому надо добавить ночной прицел, тепловизор, глушитель, современную экипировку и мощный внедорожник.

Трофеи браконьеров тоже драгоценные. Рога лося стоят на черном рынке до 6 тыс. грн, а за голову кабана дают почти 20 тыс. грн. При этом шанс задержать таких браконьеров с поличным по словам лесничих и охотников – мизерный.

Егеря против такого технического оснащения сделать практически ничего не могут. Потому что у них, в лучшем случае, старушка Нива. К тому же на одного егеря приходится 80 км². Применять оружие при задержании, по закону, они не имеют права.

Впрочем, по мнению экологов, егеря сами часто сотрудничают с браконьерами за деньги. Ведь их зарплата – 4 тыс. грн, на которую невозможно прожить.

И все же, несмотря на такую ​​ситуацию, лесным патрулям удается задерживать нарушителей охоты. Ежегодно на горячем берут до 150 тыс. браконьеров, но вот до суда доходит лишь 1% дел, а приговоров вообще единицы.

Но нарушают правила охоты не только браконьеры, но и легальные охотники. В них разрешения на одних животных, а охотятся они на других.

При этом часто охотники не видят в таких действиях ничего запрещенного и сами выкладывают фото в интернет.

Охотники же, в свою очередь, жалуются на хозяйства из-за отсутствия достаточной для охоты дичи.

Большинство угодий принадлежит Украинскому обществу охотников и рыболовов, именно на него и жалуются. Но там утверждают, что членских взносов по 600 грн с человека в год банально на все не хватает.

Напомним, в Словении суд запретил отстреливать волков и медведей. Это привело к многочисленным митингам и протестам.