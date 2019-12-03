В волынском лесничестве расстреляли семь ланей, которые были в вольере

На Волыни в одном из лесничеств расстреляли семь ланей. Все убитые животные были самками. Их держали в вольере, который возвели 2 года назад, чтобы разводить и выпускать в живую природу.

Работники лесничества не понимают, кто и почему мог так жестоко убить беззащитных животных. Очевидно, самки даже не убегали, потому что туши лежали недалеко друг от друга.

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Дикую охоту на животных устроили ночью. Стреляли бесшумно, ведь никто из работников не слышал. Камер видеонаблюдения здесь нет, охрана на въезде, но зайти в лес можно почти со всех сторон.

Вольер с ланями – любимая локация детей на территории молодежно-лесоводческой центра. Здесь планировали увеличивать популяцию и выпускать их в дикую природу. Зимой сотни школьников приезжали сюда любоваться благородными животными и кормить их.

Вместе с самками здесь было еще 15 оленей, но они не пострадали. Сейчас полиция ищет вещественные доказательства, которые помогут найти убийц животных. Начали уголовное производство по статье незаконная охота.

Напомним, в Словении суд запретил отстреливать волков и медведей. Это привело к многочисленным митингам и протестам.

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