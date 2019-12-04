В Україні з кожним роком встає все менше диких тварин. Через неконтрольоване браконьєрство нелегальні звіролови масово знищують українську фауну. В той час легальні мисливці, які сплачують за можливість полювання податки, скаржаться на відсутність дичини.

Лише 1% населення в Україні – це мисливці, в той час у Франції цей показник складає понад 2%, а у США взагалі близько 4%. Полювання ж на великого звіра можуть дозволити собі взагалі тільки заможні люди. Але попри цю невелику статистку, в Україні з кожним роком тварин стає все менше.

Депопуляція диких в тварин в Україні пов’язана з незаконним полюванням – браконьєрством. Оскільки лише лосів незаконно вбивають по кілька десятків на рік.

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Багато браконьєрів – це зовсім не пересічні українці. Вони з високими посадами та з великими грошима. Заради власного задоволення вони йдуть на все.

Лісничі кажуть, що якщо на звичайному полюванні дичину можна і не добути, то на VIP – завжди будеш з трофеєм. Бо там застосовують глушники, тепловізори та нічні приціли.

Застосування цих засобів, а тим паче в нічний час, суворо заборонено законом, але продаж їх при цьому абсолютно легальний. Браконьєри власноруч викладають кадри своїх полювань у соцмережах і навіть хизуються цим.

На браконьєрському полюванні порушник заїжджає до мисливських угідь і знімає номери з своєї автівки, залишаючи її в лісосмузі. Вночі тварини виходять з лісу на рівну місцевість шукати їжу. Саме в цей момент на них чекає браконьєр із тепловізором у якого добич в цей час як на долоні.

Займатися браконьєрством – справа недешева. Один нарізний карабін коштує більше $1 тис., до цього треба додати нічний приціл, тепловізор, глушник, сучасне екіпірування, та потужний позашляховик.

Трофеї браконьєрів теж дорогоцінні. Роги лося коштують на чорному ринку до 6 тис. грн, а за голову кабана дають майже 20 тис. грн. При цьому шанс затримати таких браконьєрів на гарячому за словами лісничих і мисливців – мізерний.

Єгері проти такого технічного оснащення зробити фактично нічого не можуть. Бо у них, в кращому випадку, старенька Нива. До того ж на одного єгеря припадає 80 км². Застосовувати зброю при затриманні, за законом, вони не мають права.

Утім, на думку екологів, єгері самі часто співпрацюють з браконьєрами за гроші. Адже їх зарплата – 4 тис. грн, на яку неможливо прожити.

Та все ж, попри таку ситуацію, лісовим патрулям вдається затримувати порушників полювання. Кожного року на гарячому беруть до 150 тис. браконьєрів, але от до суду доходить лише 1% справ, а вироків взагалі одиниці.

Та порушують правила полювання не тільки браконьєри, але й легальні мисливці. У них дозволи на одних тварин, а полюють вони на інших.

При цьому часто мисливці не бачать в таких діях нічого забороненого і самі викладають фото в інтернет.

Мисливці ж, в свою чергу, скаржаться на господарства через відсутність достатньої для полювання дичини.

Більшість угідь належить Українському товариству мисливців і рибалок, саме на нього і нарікають. Та там стверджують, що членських внесків по 600 грн з людини на рік банально на все не вистачає.

Нагадаємо, у Словенії суд заборонив відстрілювати вовків та ведмедів. Це спричинило численні мітинги та протести.