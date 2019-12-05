Читатели британского издания Financial Times выбрали экс-председателя Национального банка Украины Валерию Гонтареву одной из самых влиятельных женщин года.

Экс-председатель НБУ Валерия Гонтарева попала в список самых влиятельных женщин 2019 года за свой вклад в борьбу с коррупцией в Украине.

Список составлен на основании голосования среди читателей Financial Times.

Ежегодно в декабре издание посвящает выпуск самым влиятельным женщинам года.

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В 2019 году редакция отобрала 16 героинь из 100. Читатели проголосовали за Гонтареву и оценили ее вклад в борьбу с коррупцией.

Также в список вошли шведская эко-активистка Грета Тунберг, сенатор США Элизабет Уорренн, спикер палаты представителей США Ненси Пелоси, премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг и другие.

Напомним, 17 сентября в Киевской области сожгли дом Гонтаревой, бросив бутылку с зажигательной смесью через забор. Здание сгорело полностью.