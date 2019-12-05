Читачі британського видання Financial Times обрали екс-голову Національного банку України Валерію Гонтареву однією з найвпливовіших жінок року.

Екс-голова НБУ Валерія Гонтарева потрапила до списку найвпливовіших жінок 2019 року за свій внесок у боротьбу з корупцією в Україні.

Список складений на підставі голосування серед читачів Financial Times.

Щорічно в грудні видання присвячує випуск найвпливовішим жінкам року.

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У 2019 році редакція відібрала 16 героїнь зі 100. Читачі проголосували за Гонтареву і оцінили її внесок у боротьбу з корупцією.

Також до списку увійшли шведська еко-активістка Грета Тунберг, сенатор США Елізабет Уорренн, спікер палати представників США Ненсі Пелосі, прем’єр-міністр Норвегії Ерна Сульберг та інші.

Нагадаємо, 17 вересня у Київській області спалили будинок Гонтаревої, кинувши пляшку із запальною сумішшю через паркан. Будівля згоріла повністю.