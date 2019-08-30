Экс-глава Национального банка Украины Валерию Гонтареву в Великобритании сбил автомобиль.
Экс-главу НБУ Валерию Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль.
– Меня в понедельник днем на пешеходном переходе в центре Лондона сбила машина и я теперь в госпитале. Травмы серьезные – переломы костей стопы. Уже сделали в первую операцию, жду второй – отметила Гонтарева.
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Она добавила, полиция проводит расследование: это несчастный случай или начали реализовываться угрозы.
Ранее Факты ICTV писали, что в Днепропетровской области произошел взрыв в авто, в котором находился начальник полиции.
Источник: LIGA.net
Фото: Valeria Gontareva
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