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Факты / Происшествия

Экс-главу НБУ Гонтареву сбила машина

Экс-глава Национального банка Украины Валерию Гонтареву в Великобритании сбил автомобиль.

Экс-главу НБУ Гонтареву сбила машина

Экс-главу НБУ Валерию Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль.

– Меня в понедельник днем на пешеходном переходе в центре Лондона сбила машина и я теперь в госпитале. Травмы серьезные – переломы костей стопы. Уже сделали в первую операцию, жду второй – отметила Гонтарева.

Читайте: На Черниговщине пьяный сотрудник СБУ с компанией устроили стрельбу из авто

Она добавила, полиция проводит расследование: это несчастный случай или начали реализовываться угрозы.

Ранее Факты ICTV писали, что в Днепропетровской области произошел взрыв в авто, в котором находился начальник полиции.

Источник: LIGA.net

Фото: Valeria Gontareva

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