Посольство України в Угорщині прокоментувало ситуацію щодо появи на центральному угорському телеканалі М1 відео сюжету, в якому Крим позначено територією Росії.

У зв’язку з появою на центральному угорському телеканалі М1 відео сюжету, в якому Крим позначено територією РФ, посольство України в Угорщині звернулося до телеканалу та до Міністерства зовнішньої економіки і закордонних справ з вимогою виправити надпис.

– Ми щиро сподіваємося, що зазначний випадок є прикрим непорозумінням, а не свідомою дією, враховуючи постійну і чітку підтримку Угорщиною територіальної цілісності України. Водночас ми не можемо залишати такі помилки без реагування, – зазначили у посольстві.

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Дипломати додали, що очікують на виправлення надпису відповідно до міжнародного права та офіційної позиції Угорщини.

– Розраховуємо, що в подальшому подібні випадки не повторюватимуться, – наголосили у відомстві.

Нагадаємо, в ефірі угорського телеканалу M1 показали сюжет з Криму, позначивши його частиною Росії. У рубриці Без коментарів телеканал показав азовське узбережжя Криму, на яке викинуло сотні медуз.

Джерело: Посольство України в Угорщині