День волонтера во всем мире празднуют 5 декабря. Президент Украины подписал указ о награждении волонтеров за активную общественную деятельность.

– Не знаю, подкреплено ли это научными исследованиями, но, кажется, нам точно известно, у кого из людей самое большое сердце. Это – наши волонтеры.

Ежедневно вы помогаете нашему войску и всем, кто в этом нуждается. Ваш труд укрепляет веру в человеческую доброту, неравнодушие и милосердие, – подчеркнул Зеленский.