Президент Украины Владимир Зеленский в Международный день волонтера отметил социально-активных граждан наградами высокого ранга.
День волонтера во всем мире празднуют 5 декабря. Президент Украины подписал указ о награждении волонтеров за активную общественную деятельность.
– Не знаю, подкреплено ли это научными исследованиями, но, кажется, нам точно известно, у кого из людей самое большое сердце. Это – наши волонтеры.
Ежедневно вы помогаете нашему войску и всем, кто в этом нуждается. Ваш труд укрепляет веру в человеческую доброту, неравнодушие и милосердие, – подчеркнул Зеленский.
Также президент поблагодарил волонтеров и наградил их знаками отличия государственного уровня.
Орденом За заслуги III степени награждено:
- Андрийчука Станислава – главу Всеукраинской организации Пласт;
- Кузнеца Сергея – члена общественной организации Международный союз волонтеров Украины;
- Притулу Сергея – волонтера, телеведущего;
- Таубе Андрея – волонтера, активиста общественного объединения Хелп Армии;
- Тиру Юрия – волонтера, водителя-санитара благотворительной организации Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Николая Пирогова;
- Тополю Тараса – волонтера.
Орденом За мужество III степени награждено:
- Адамьяка Сергея – волонтера;
- Бохонко Александра – фельдшера медицины неотложных состояний благотворительной организации Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Пирогова;
- Заячкивська Сергея – врача-анестезиолога благотворительной организации Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Пирогова;
- Ремезюк Артура – врача-стоматолога благотворительной организации Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Пирогова;
- Ремезюк Эдуарда – врача-хирурга благотворительной организации Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Пирогова;
Читайте: Поздравление с Днем волонтера
Орденом княгини Ольги III степени награждено:
- Журбенко Наталию – волонтера;
- Михайлову Алину – волонтера, активиста общественной инициативы АРМИЯ SOS;
- Рыжак Ирину – волонтера, члена общественной организации Координационный центр защитников Умани.
Знаком отличия президента Украины – Крестом Ивана Мазепы награждено:
- Дайнегу Виталия – волонтера.
Медалью За спасенную жизнь награждено:
- Бурлак Екатерину – главу благотворительной организации Благотворительный фонд помощи онкобольным детям Краб;
- Зиневича Олега – врача медицины неотложных состояний благотворительной организации Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Пирогова;
- Мацибох Елену – голову правления Всеукраинского благотворительного фонда Крона;
- Писаря Игоря – врача медицины неотложных состояний благотворительной организации Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Пирогова;
- Сторожук Екатерину – волонтера Всеукраинского благотворительного фонда Сердце к Сердцу.
Медалью За труд и доблесть награждено:
- Артеменко Марию – волонтера;
- Буренина Дмитрия – волонтера;
- Кислицыну Лилию – волонтера общественной организации Объединение Смарта;
- Макарову Дину – волонтера;
- Потапчука Максима – волонтера, голову Краматорского центра Всеукраинской организации Пласт.
Напомним, Факты ICTV рассказывали, как волонтеры меняют Украину.