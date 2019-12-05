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Факты / Украина / Общество

Зеленский поздравил волонтеров и раздал награды

Президент Украины Владимир Зеленский в Международный день волонтера отметил социально-активных граждан наградами высокого ранга.

Зеленский поздравил волонтеров и раздал награды

День волонтера во всем мире празднуют 5 декабря. Президент Украины подписал указ о награждении волонтеров за активную общественную деятельность.

– Не знаю, подкреплено ли это научными исследованиями, но, кажется, нам точно известно, у кого из людей самое большое сердце. Это – наши волонтеры.

Ежедневно вы помогаете нашему войску и всем, кто в этом нуждается. Ваш труд укрепляет веру в человеческую доброту, неравнодушие и милосердие, – подчеркнул Зеленский.

Также президент поблагодарил волонтеров и наградил их знаками отличия государственного уровня.

Орденом За заслуги III степени награждено:

  • Андрийчука Станислава – главу Всеукраинской организации Пласт;
  • Кузнеца Сергея – члена общественной организации Международный союз волонтеров Украины;
  • Притулу Сергея – волонтера, телеведущего;
  • Таубе Андрея – волонтера, активиста общественного объединения Хелп Армии;
  • Тиру Юрия – волонтера, водителя-санитара благотворительной организации Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Николая Пирогова;
  • Тополю Тараса – волонтера.

Орденом За мужество III степени награждено:

  • Адамьяка Сергея – волонтера;
  • Бохонко Александра – фельдшера медицины неотложных состояний благотворительной организации Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Пирогова;
  • Заячкивська Сергея – врача-анестезиолога благотворительной организации Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Пирогова;
  • Ремезюк Артура – врача-стоматолога благотворительной организации Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Пирогова;
  • Ремезюк Эдуарда – врача-хирурга благотворительной организации Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Пирогова;

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Орденом княгини Ольги III степени награждено:

  • Журбенко Наталию – волонтера;
  • Михайлову Алину – волонтера, активиста общественной инициативы АРМИЯ SOS;
  • Рыжак Ирину – волонтера, члена общественной организации Координационный центр защитников Умани.

Знаком отличия президента Украины – Крестом Ивана Мазепы награждено:

  • Дайнегу Виталия – волонтера.

Медалью За спасенную жизнь награждено:

  • Бурлак Екатерину – главу благотворительной организации Благотворительный фонд помощи онкобольным детям Краб;
  • Зиневича Олега – врача медицины неотложных состояний благотворительной организации Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Пирогова;
  • Мацибох Елену – голову правления Всеукраинского благотворительного фонда Крона;
  • Писаря Игоря – врача медицины неотложных состояний благотворительной организации Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Пирогова;
  • Сторожук Екатерину – волонтера Всеукраинского благотворительного фонда Сердце к Сердцу.

Медалью За труд и доблесть награждено:

  • Артеменко Марию – волонтера;
  • Буренина Дмитрия – волонтера;
  • Кислицыну Лилию – волонтера общественной организации Объединение Смарта;
  • Макарову Дину – волонтера;
  • Потапчука Максима – волонтера, голову Краматорского центра Всеукраинской организации Пласт.

Напомним, Факты ICTV рассказывали, как волонтеры меняют Украину.

Источник: Офис Президента

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