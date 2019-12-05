День волонтера у всьому світі святкують 5 грудня. Президент України підписав указ про нагородження волонтерів за активну громадську діяльність.

– Не знаю, чи підкріплено це науковими дослідженнями, але, здається, нам точно відомо, у кого з людей найбільше серце. Це – наші волонтери.

Щодня ви допомагаєте нашому війську та всім, хто цього потребує. Ваша праця зміцнює віру в людську доброту, небайдужість і милосердя, – наголосив Зеленський.