Президент України Володимир Зеленський у Міжнародний день волонтера відзначив соціально-активних громадян нагородами високого рангу.
День волонтера у всьому світі святкують 5 грудня. Президент України підписав указ про нагородження волонтерів за активну громадську діяльність.
– Не знаю, чи підкріплено це науковими дослідженнями, але, здається, нам точно відомо, у кого з людей найбільше серце. Це – наші волонтери.
Щодня ви допомагаєте нашому війську та всім, хто цього потребує. Ваша праця зміцнює віру в людську доброту, небайдужість і милосердя, – наголосив Зеленський.
Також президент подякував волонтерам та нагородив їх відзнаками державного рівня.
Орденом За заслуги III ступеня нагороджено:
- Андрійчука Станіслава – голову Всеукраїнської організації Пласт;
- Коваля Сергія – члена громадської організації Міжнародна спілка волонтерів України;
- Притулу Сергія – волонтера, телеведучого;
- Таубе Андрія – волонтера, активіста громадського об’єднання Хелп Армії;
- Тиру Юрія – волонтера, водія-санітара благодійної організації Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова;
- Тополю Тараса – волонтера.
Орденом За мужність III ступеня нагороджено:
- Адам’яка Сергія – волонтера;
- Бохонка Олександра – фельдшера медицини невідкладних станів благодійної організації Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова;
- Заячківського Сергія – лікаря-анестезіолога благодійної організації Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова;
- Ремезюка Артура – лікаря-стоматолога благодійної організації Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова;
- Ремезюка Едуарда – лікаря-хірурга благодійної організації Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова.
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Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня нагороджено:
- Журбенко Наталію – волонтера;
- Михайлову Аліну – волонтера, активіста громадської ініціативи АРМІЯ SOS;
- Рижак Ірину – волонтера, члена громадської організації Координаційний центр захисників Уманщини.
Відзнакою президента України – Хрестом Івана Мазепи нагороджено:
- Дайнегу Віталія – волонтера.
Медаллю За врятоване життя нагороджено:
- Бурлак Катерину – голову благодійної організації Благодійний фонд допомоги онкохворим дітям Краб;
- Зіневича Олега – лікаря медицини невідкладних станів благодійної організації Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова;
- Мацібох Олену – голову правління Всеукраїнського благодійного фонду Крона;
- Писарчука Ігоря – лікаря медицини невідкладних станів благодійної організації Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова;
- Сторожук Катерину – волонтера Всеукраїнського благодійного фонду Серце до Серця.
Медаллю За працю і звитягу нагороджено:
- Артеменко Марію – волонтера;
- Буреніна Дмитра – волонтера;
- Кісліцину Лілію – волонтера громадської організації Об’єднання Смарта;
- Макарову Діну – волонтера;
- Потапчука Максима – волонтера, голову Краматорського центру Всеукраїнської організації Пласт.
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