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Факти / Україна / Суспільство

Зеленський привітав волонтерів і роздав нагороди

Президент України Володимир Зеленський у Міжнародний день волонтера відзначив соціально-активних громадян нагородами високого рангу.

Зеленський привітав волонтерів і роздав нагороди

День волонтера у всьому світі святкують 5 грудня. Президент України підписав указ про нагородження волонтерів за активну громадську діяльність.

– Не знаю, чи підкріплено це науковими дослідженнями, але, здається, нам точно відомо, у кого з людей найбільше серце. Це – наші волонтери.

Щодня ви допомагаєте нашому війську та всім, хто цього потребує. Ваша праця зміцнює віру в людську доброту, небайдужість і милосердя, – наголосив Зеленський.

Також президент подякував волонтерам та нагородив їх відзнаками державного рівня.

Орденом За заслуги III ступеня нагороджено:

  • Андрійчука Станіслава – голову Всеукраїнської організації Пласт;
  • Коваля Сергія – члена громадської організації Міжнародна спілка волонтерів України;
  • Притулу Сергія – волонтера, телеведучого;
  • Таубе Андрія – волонтера, активіста громадського об’єднання Хелп Армії;
  • Тиру Юрія – волонтера, водія-санітара благодійної організації Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова;
  • Тополю Тараса – волонтера.

Орденом За мужність III ступеня нагороджено:

  • Адам’яка Сергія – волонтера;
  • Бохонка Олександра – фельдшера медицини невідкладних станів благодійної організації Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова;
  • Заячківського Сергія – лікаря-анестезіолога благодійної організації Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова;
  • Ремезюка Артура – лікаря-стоматолога благодійної організації Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова;
  • Ремезюка Едуарда – лікаря-хірурга благодійної організації Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова.

Читайте: Привітання з Днем волонтера

Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня нагороджено:

  • Журбенко Наталію – волонтера;
  • Михайлову Аліну – волонтера, активіста громадської ініціативи АРМІЯ SOS;
  • Рижак Ірину – волонтера, члена громадської організації Координаційний центр захисників Уманщини.

Відзнакою президента України – Хрестом Івана Мазепи нагороджено:

  • Дайнегу Віталія – волонтера.

Медаллю За врятоване життя нагороджено:

  • Бурлак Катерину – голову благодійної організації Благодійний фонд допомоги онкохворим дітям Краб;
  • Зіневича Олега – лікаря медицини невідкладних станів благодійної організації Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова;
  • Мацібох Олену – голову правління Всеукраїнського благодійного фонду Крона;
  • Писарчука Ігоря – лікаря медицини невідкладних станів благодійної організації Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова;
  • Сторожук Катерину – волонтера Всеукраїнського благодійного фонду Серце до Серця.

Медаллю За працю і звитягу нагороджено:

  • Артеменко Марію – волонтера;
  • Буреніна Дмитра – волонтера;
  • Кісліцину Лілію – волонтера громадської організації Об’єднання Смарта;
  • Макарову Діну – волонтера;
  • Потапчука Максима – волонтера, голову Краматорського центру Всеукраїнської організації Пласт.

Нагадаємо, Факти ICTV розповідали, як волонтери змінюють Україну.

Джерело: Офіс Президента

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