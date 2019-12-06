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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Антимонопольный комитет требует от АЗС снизить цены на бензин и дизель

Антимонопольный комитет требует от крупных сетей автозаправок снизить цены на бензин и дизельное топливо.

Антимонопольный комитет требует от АЗС снизить цены на бензин и дизель

Несмотря на снижение оптовых цен на топливо и падение курса доллара, стоимость бензина в Украине не уменьшилась.

Комитет провел анализ рынков горючего и по результатам их функционирования в июне-ноябре установил, что:

  • средние цены крупного опта на бензины марки А-95 и дизельное топливо снизились почти на 20%;
  • курс доллара к гривне, который значительно влияет на ценообразование учитывая импортозависимость этих рынков, снизился почти 12%;
  • средние розничные цены на бензины марки А-95 и дизельное топливо снизились на 5-5,6%.

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Учитывая соответствующие показатели, АМКУ принял обязательные для рассмотрения рекомендации, в которых требует установить цены на бензины и дизельное топливо на уровне, который существовал бы в условиях значительной конкуренции на рынке и дал на рассмотрение рекомендаций десятидневный срок.

Ранее председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что цену на бензин снизят в ближайшее время.

Источник: Кабмин

Фото: Unsplash

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