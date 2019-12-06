Антимонопольний комітет вимагає від великих мереж автозаправок знизити ціни на бензин і дизельне паливо.

Незважаючи на зниження оптових цін на паливо і падіння курсу долара, вартість бензину в Україні не зменшилася.

Комітет провів аналіз ринків пального та за результатами їхнього функціонування в червні-листопаді встановив, що:

середні ціни крупного опту на бензини марки А-95 та дизельне паливо знизилися майже на 20%;

курс долара до гривні, що має значний вплив на ціноутворення зважаючи на імпортозалежність цих ринків, знизився на майже 12%;

середні роздрібні ціни на бензини марки А-95 та дизельне паливо знизилися на 5-5,6%.

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Враховуючи відповідні показники, АМКУ ухвалив обов’язкові для розгляду рекомендації, в яких вимагає встановити ціни на бензини і дизельне паливо на рівні, який існував би за умов значної конкуренції на ринку і дав на розгляд рекомендацій десятиденний термін.

Раніше голова комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що ціну на бензин знизять найближчим часом.