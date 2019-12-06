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Факты / Украина / Бизнес и финансы

До 5 млн грн: НБУ упростил кредитование ФЛП

Национальный банк Украины разрешил банкам оценивать риски для физических лиц – предпринимателей на портфельной основе.

ФОП

НБУ упростил условия кредитования банками ФЛП, разрешив оценку рисков для таких заемщиков на портфельной основе.

Это правило будет применяться ко всем кредитам в объеме до 5 млн грн.

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Ключевым фактором оценки рисков заемщиков по такому подходу будет своевременность погашения долга. Он упростит формальные процедуры кредитного администрирования и расширит возможности банков кредитовать малый и средний бизнес, а предпринимателям упростит доступ к кредитным ресурсам.

Напомним, министр Кабмина Дмитрий Дубилет вместе с народным депутатом от фракции Голос Ярославом Железняком зарегистрируют законопроект, который упрощает взаимодействие ФЛП с налоговой службой. В частности, будет отменена книга учета для ФЛП, которые не являются плательщиками налога на добавленную стоимость.

Источник: НБУ

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