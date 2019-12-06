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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

До 5 млн грн: НБУ спростив кредитування ФОП

Національний банк України дозволив банкам оцінювати ризики для фізичних осіб – підприємців на портфельній основі.

ФОП

НБУ спростив умови кредитування банками ФОП, дозволивши оцінку ризиків для таких позичальників на портфельній основі.

Це правило застосовуватиметься до всіх кредитів в обсязі до 5 млн. грн.

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Ключовим фактором оцінки ризиків позичальників за таким підходом буде своєчасність погашення боргу. Він спростить формальні процедури кредитного адміністрування і розширить можливості банків кредитувати малий і середній бізнес, а підприємцям спростить доступ до кредитних ресурсів.

Нагадаємо, міністр Кабміну Дмитро Дубілет разом з народним депутатом від фракції Голос Ярославом Железняком зареєструють законопроект, який спрощує взаємодію ФОП з податковою службою. Зокрема, буде скасовано книга обліку для ФОП, які не є платниками податку на додану вартість.

Джерело: НБУ

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