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Факти / Україна / Політика

Для ФОПів-неплатників ПДВ скасують книги обліку

Міністр Кабміну Дмитро Дубілет разом з народним депутатом від фракції Голос Ярославом Железняком зареєструють законопроєкт, який спрощує взаємодію ФОПів з податковою службою.

Для ФОПів-неплатників ПДВ скасують книги обліку

Дмитро Дубілет анонсував законопроект для спрощення взаємодії з податковою, зокрема, щодо скасування книги обліку для ФОПів, які не є платниками податку на додану вартість.

– Сьогодні разом з Ярославом Железняком реєструємо законопроект, який дещо спростить взаємодію з податковою. Із найцікавішого – скасування книги обліку для ФОПів, які не є платниками ПДВ, – повідомив Дубілет.

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З його слів, цього тижня було зібрано чи не рекордну кількість підписів за цей законопроект від депутатів з усіх фракцій.

До слова, у Верховній Раді зареєстрували законопроект, який пропонує надати можливість податковим органам закривати ФОП, які не ведуть діяльність.

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