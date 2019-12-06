Кабмин приостановил постановление о самой низкой зарплате учителей

Кабинет министров приостановил действие постановления об установлении самого низкого должностного оклада учителя.

Самый низкий должностной оклад учителя больше не составляет три прожиточных минимума.

Постановление о приостановлении действия постановления КМУ №822, которым было установлено, что зарплата учителей не может быть ниже 6 306 грн, было принято на заседании правительства 15 ноября.

В Кабмине также сообщили, что в госбюджете на 2020 год заложены дополнительные расходы в объеме 3 753 209,8 тыс. грн на улучшение соцзащиты отдельных категорий учителей.

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В правительстве расчитывают, что за счет, эти расходов, в частности, удастся предотвратить дефицит образовательной субвенции на оплату труда педагогических работников в 2020 году.

Как сообщалось, в 2020 году зарплаты всех педагогов должны увеличиться на 9%.