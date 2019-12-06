Кабмін призупинив постанову про найнижчу зарплату вчителів

Кабінет міністрів призупинив дію постанови про встановлення найнижчого посадового окладу вчителя.

Найнижчий посадовий оклад вчителя більше не становить три прожиткових мінімуми.

Постанову про призупинення дії постанови КМУ №822, якою було встановлено, що зарплата вчителів не може бути нижче 6 306 грн, було ухвалено на засіданні уряду 15 листопада.

У Кабміні також повідомили, що в держбюджеті на 2020 рік закладено додаткові витрати в обсязі 3 753 209,8 тис. грн на поліпшення соцзахисту окремих категорій вчителів.

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В уряді розраховують, що за рахунок цих витрат, зокрема, вдасться запобігти дефіциту освітньої субвенції на оплату праці педагогічних працівників у 2020 році.

Як повідомлялося, у 2020 році зарплати усіх освітян мають зрости на 9%.