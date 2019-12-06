Спикер парламента Дмитрий Разумков предположил, что закон о Избирательном кодексе и о рынке земли в Украине могут рассмотреть до конца года.

Дмитрий Разумков также подтвердил, что в новом Избирательном кодексе не будет мажоритарной системы. Ее заменят открытые партийные списки.

Он также добавил, что проблем с голосованием за эту норму со стороны мажоритарщиков не должно быть.

– Открытые партийные списки во многом похожи с мажоритаркой. И если ты сильный, качественный мажоритарщик, то для тебя Избирательный кодекс не будет смертельным. А возможно, даже наоборот, он где-то поможет, – сказал в интервью председатель Верховной Рады.

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Дмитрий Разумков также добавил, что турборежим Рады может перестать существовать:

– Турборежим, наверное, перестанет существовать как таковой. Но он должен быть режимом эффективной и достаточно быстрой работы Верховной Рады. Чтобы не откладывать законы на два-три года.

К слову, ранее Дмитрий Разумков сообщил, что Рада прекращает работу в турборежиме.