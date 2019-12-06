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Факти / Україна / Політика

Виборчий кодекс і закон про ринок землі можуть розглянути до кінця 2019 – Разумков

Спікер парламенту Дмитро Разумков припустив, що закон про Виборчий кодекс та про ринок землі в Україні можуть розглянути до кінця року.

Виборчий кодекс і закон про ринок землі можуть розглянути до кінця 2019 – Разумков

Дмитро Разумков також підтвердив, що у новому Виборчому кодексі не буде мажоритарної системи. Її замінять відкриті партійні списки.

Він також додав, що проблем з голосуванням за цю норму з боку мажоритарників не повинно бути.

– Відкриті партійні списки багато в чому схожі з мажоритаркою. І якщо ти сильний, якісний мажоритарник, то для тебе Виборчий кодекс не буде смертельним. А можливо, навіть навпаки, він десь допоможе, – сказав у інтерв’ю голова Верховної Ради.

Читайте: Пропорційна система з відкритими списками – яким буде новий Виборчий кодекс

Дмитро Разумков також додав, що турборежим Ради може перестати існувати:

– Турборежим, напевно, перестане існувати як такий. Але він має бути режимом ефективної та досить швидкої роботи Верховної Ради. Щоб не відкладати закони на два-три роки.

До слова, раніше Дмитро Разумков повідомив, що Рада припиняє роботу в турборежимі.

Джерело: Новое время

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