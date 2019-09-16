Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал, что новый вариант Избирательного кодекса закрепит пропорциональную систему с открытыми списками.

Будет доработан предыдущий или новый вариант Избирательного кодекса, рассказал спикер парламента Дмитрий Разумков.

– Но на это уйдет некоторое время. Поэтому говорить, что это будет скоро – не очень корректно. Эта дискуссия актуальна, потому что следующие выборы начинаются после того, как заканчиваются предыдущие, поэтому заниматься подготовкой закона надо заблаговременно, – подчеркнул он.

По его словам, в новом документе, скорее всего, будет заложена пропорциональная система с открытыми списками, поскольку, согласно последним опросам, 66% людей хотят, чтобы выборы были именно по такой системе.

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Сроки принятия Избирательного кодекса он не смог назвать, отметив, что это будет сделано как можно быстрее.

Напомним, 13 сентября президент Владимир Зеленский ветировал Избирательный кодекс, принятый Радой 11 июля.