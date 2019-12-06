Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, во время которого обсудили встречу нормандской четверки.

5 декабря состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона.

Одной из тем разговора стала подготовка к нормандскому саммиту.

– Главы государств скоординировали позиции накануне встречи в нормандской формате 9 декабря, – сообщает пресс-служба президента.

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Другие подробности разговора Зеленского и Макрона неизвестны.

Напомним, 28 ноября Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы также скоординировать позиции по встрече нормандской четверки.

Также известно, что президент Украины едет на нормандский саммит с планами минимум и максимум, которые предусматривают прекращение огня на Донбассе, освобождение украинских пленных и деоккупацию территорий.

По результатам встречи в Париже планируют подписать итоговый документ. Пресс-секретарь президента РФ заявил, что это будет необязательное соглашение, которое зафиксирует “точки соприкосновения для общего понимания”.

По словам министра иностранных дел Вадима Пристайко, данный документ не будет содержать решения, которые меняют очередность или содержание Минских договоренностей.