Украина и Россия готовятся к встрече в нормандском формате. Каждая из сторон планируют озвучить свои требования и предложения. Но как пройдет и чем закончится судьбоносная встреча в Париже можно только догадываться.

До встречи Нормандской четверки, которую уже несколько раз срывал Кремль, осталось несколько дней. С последнего саммита в Берлине прошло три года, во Франции и Украине новые президенты, а на восточном фронте почти без изменений. Дипломаты застыли в ожидании, удастся ли на этот раз сдвинуть процесс урегулирования с мертвой точки.

На днях Зеленский третий раз за свою каденцию поговорил с Путиным по телефону. Двусторонняя встреча окончательно согласована, но украинский президент заявил, что готов пообщаться с российским тет-а-тет.

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Помощник Путина Ушаков заявил, что двусторонняя встреча вероятнее всего произойдет. Этот разговор имеет все шансы стать главным событием саммита. Ведь впервые за шесть лет войны российский и украинский президенты могут встретиться в таком формате.

Эмманюэль Макрон, который на этот раз будет принимать саммит, заявил, что главная цель встречи – это посмотреть по-новому на выполнение обязанностей, заложенных в минских договоренностях.

Никуда не исчезла и еще одна неприемлема для Киева позиция Москвы. Накануне Парижского саммита министр Лавров повторил мантру о прямых переговорах с подконтрольными Кремлю сепаратистами.

Это похоже на очередной тупик, но страны на таком уровне просто так не собираются. Очевидно предмет для переговоров таки есть. Последние события показывают, что одной из тем точно станет новый транзитный контракт и прямые поставки газа из России.

Это подтвердили и в российском МИДе. Важная для Москвы также имплементация так называемой Формулы Штайнмайера и местные выборы.

Украина настаивает, что сначала контроль над границей, а затем выборы, Россия же наоборот – сначала выборы, а потом границу.

Самое слабое и самое непредсказуемое звено – это Макрон. Французский президент уже несколько недель подряд пытается сделать приятное Путину. То ставит под сомнение единство НАТО, то не исключает введения моратория на размещение в Европе ракет малой и средней дальности.

Учитывая подобные заигрывания с Путиным, специалисты не исключают, что Киев будут склонять к невыгодным компромиссам. Но опасность от геополитического триумфа Кремля в Европе тоже понимают.

Для Киева ключевым моментом на переговорах будет безопасность. Если Нормандская встреча не будет иметь никакого прогресса, Украина готова выйти из Минских договоренностей. Об этом заявил министр Пристайко. В качестве альтернативы предложил миротворческую миссию ООН.

Из собственных источников нам стало известно о результатах саммита, которые уже прописаны в совместном коммюнике. Это новый масштабный обмен пленными и разведения сил еще на нескольких участках. Эти два пункта каждая из сторон сможет представить как собственную победу.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на конференции NATO Engages в Лондоне заявил, что президент России Владимир Путин понимает только язык силы.