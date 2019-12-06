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Факти / Україна / Політика

Зеленський поговорив з Макроном напередодні нормандського саміту

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, під час якої порушували тему зустрічі нормандської четвірки.

зеленский

5 грудня відбулася телефонна розмова президента України Володимира Зеленського і президента Франції Еммануеля Макрона.

Однією з тем розмови стала підготовка до нормандського саміту.

– Глави держав скоординували позиції напередодні зустрічі у Нормандському форматі 9 грудня, – повідомляє прес-служба президента.

Читайте: Нормандська зустріч: до чого схилятимуть Україну та на чиєму боці гратиме Макрон

Наразі інші подробиці розмови Зеленського і Макрона невідомі.

Нагадаємо, 28 листопада Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, щоб також скоординувати позиції щодо зустрічі нормандської четвірки.

Також відомо, що президент України їде на нормандський саміт з планами мінімум і максимум, які передбачають припинення вогню на Донбасі, звільнення українських полонених, та деокупацію територій.

За результатами зустрічі у Парижі планують підписати підсумковий документ. Прес-секретар президента РФ заявив, що це буде необов’язкова угода, яка зафіксує “точки дотику для спільного розуміння”.

За словами міністра закордонних справ України Вадима Прийстайка, зазначений документ не міститиме рішень, які змінюють черговість чи зміст Мінських домовленостей.

Джерело: Офіс Президента

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