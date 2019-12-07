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Факты / Украина / Политика

Соглашение об ассоциации с ЕС обновят ради промышленного безвиза – Гончарук

В 2021 году состоится обновление Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, заявил премьер Алексей Гончарук.

Соглашение об ассоциации с ЕС обновят ради промышленного безвиза – Гончарук

Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС будет обновлено в 2021 году, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По его словам, в планах правительства сделать соглашение максимально эффективным, удобным и успешным для обеих сторон.

В частности, Украина нацелена получить так называемый промышленный безвиз с ЕС, который откроет европейский рынок для украинского бизнеса.

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Также Гончарук анонсировал, что 28 января 2020 года состоится Совет ассоциации – первая встреча в Брюсселе на уровне новоназначенных премьер-министра, правительства и главы Еврокомиссии.

Как сообщалось, Украина предложила ЕС внести дополнение в сфере юстиции к Соглашению об ассоциации.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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