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Факти / Україна / Політика

Угоду про асоціацію з ЄС оновлять заради промислового безвізу – Гончарук

У 2021 році відбудеться оновлення Угоди про асоціацію Україна-ЄС, заявив прем’єр Олексій Гончарук.

Угоду про асоціацію з ЄС оновлять заради промислового безвізу – Гончарук

Угоду про асоціацію між Україною та ЄС буде оновлено в 2021 році, повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

За його словами, в планах уряду зробити угоду максимально ефективною, зручною і успішною для обох сторін.

Зокрема, Україна націлена отримати так званий промисловий безвіз із ЄС, який відкриє європейський ринок для українського бізнесу.

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Також Гончарук анонсував, що 28 січня 2020 року відбудеться Рада асоціації – перша зустріч у Брюсселі на рівні новопризначених прем’єр-міністра, уряду і глави Єврокомісії.

Як повідомлялося, Україна запропонувала ЄС внести додаток у сфері юстиції до Угоди про асоціацію.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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