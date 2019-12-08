Украина и МВФ договорились о новой программе на $5,5 млрд

Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности по новой кредитной программе сотрудничества.

Президент Владимир Зеленский по итогам переговоров с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой рассказал, что Украина получила новую трехлетнюю программу кредитования на 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд) в рамках расширенного фонда МВФ.

– Я заверила президента в готовности МВФ поддержать политический план власти для макроэкономической стабильности и поднятия экономики на уровень высшего, устойчивого и всеобъемлющего роста, среди прочего – с новой поддержкой МВФ, – сказала Георгиева.

Зеленский отметил конструктивность разговора с Георгиевой. По его словам, новая программа с МВФ должна ускорить рост украинской экономики.

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– Рад, что мы нашли полное взаимопонимание и наш турборежим получил высокую оценку со стороны МВФ. Новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом имеет целью ускорить экономический рост, активно искоренять коррупцию и повысить благосостояние каждого украинца. Нас не устраивают текущие темпы экономического роста, и поэтому для ускорения роста экономики мы совместно с нашими международными партнерами будем продолжать реформы, чтобы догонять наших соседей по уровню экономического развития и благосостояния, – заявил президент.

Напомним, что миссия МВФ работала в Украине с 14 по 22 ноября. Украинская сторона вела переговоры по новой трехлетней соглашения по расширению финансирования в размере $5-6 млрд. 23 ноября миссия МВФ официально заявила о завершении визита.