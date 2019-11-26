МВФ считает нецелесообразной нулевую ставку налога при амнистии капиталов в случае реинвестирования их в облигации.

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) считает нецелесообразной нулевую ставку налога при добровольном раскрытии информации (амнистии капиталов), однако введение механизма амнистии капиталов с базовой ставкой налога в 9% даст возможность расширить налогооблагаемую базу.

– Рекомендации – ввести только 9%-ную ставку добровольного раскрытия информации за раскрытие активов, которые находятся заграницей, – говорится в документе.

При этом МВФ поддерживает льготную 5%-ную ставку при репатриации капиталов, тогда как нулевая ставка здесь также нецелесообразна, свидетельствует документ.

– (Рекомендации)… не вводить нулевой процент для репатриированных активов и при реинвестировании их в государственные облигации, – значится среди рекомендаций в отчете.

При этом миссия МВФ рекомендует Украине усовершенствовать механизм администрирования налога на прибыль вместо замены его налогом на выведенный капитал.

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– Миссия изучила предложения о замене действующего налога на прибыль налогом на распределенную прибыль в Украине, которую также называют налогом на выведенный капитал. Миссия не нашла каких-либо новых элементов для изменения своей позиции, изложенном в предыдущем отчете по налоговой политике в мае 2017 года: предложение является плохой налоговой политикой, которая может причинить убыток стране в нескольких плоскостях, – говорится в отчете.

В то же время МВФ полагает, что более эффективным является модернизация налога на прибыль, особенно в аспекте международного налогообложения, а также с учетом смягчения валютного контроля.

Как сообщалось, миссия МВФ официально заявила о завершении работы в Украине.