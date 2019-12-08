Україна і МВФ домовилися про нову програму на $5,5 млрд

Україна і Міжнародний валютний фонд досягли домовленості щодо нової кредитної програми співпраці.

Президент Володимир Зеленський за підсумками переговорів з директором-розпорядником МВФ Кристалиною Георгієвою розповів, що Україна отримала нову трирічну програму кредитування на 4 млрд спеціальних прав запозичення (близько $5,5 млрд) в рамках розширеного фонду МВФ.

– Я запевнила президента в готовності МВФ підтримати політичний план влади для макроекономічної стабільності і підняття економіки на рівень вищого, стійкого і всеосяжного зростання, серед іншого – з новою підтримкою МВФ, – сказала Георгієва.

Зеленський відзначив конструктивність розмови з Георгієвою. За його словами, нова програма з МВФ повинна прискорити зростання української економіки.

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– Радий, що ми знайшли повне взаєморозуміння і наш турборежим отримав високу оцінку з боку МВФ. Нова програма співпраці з Міжнародним валютним фондом має на меті прискорити економічне зростання, активно викорінювати корупцію та підвищити добробут кожного українця. Нас не влаштовують поточні темпи економічного зростання, і тому для прискорення зростання економіки ми спільно з нашими міжнародними партнерами будемо продовжувати реформи, щоб наздоганяти наших сусідів за рівнем економічного розвитку та добробуту, – заявив президент.

Нагадаємо, що місія МВФ працювала в Україні з 14 по 22 листопада. Українська сторона вела переговори щодо нової трирічної угоди з розширення фінансування у розмірі $5-6 млрд. 23 листопада місія МВФ офіційно заявила про завершення візиту.