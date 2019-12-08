PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Україна і МВФ домовилися про нову програму на $5,5 млрд

Україна і Міжнародний валютний фонд досягли домовленості щодо нової кредитної програми співпраці.

Україна і МВФ домовилися про нову програму на $5,5 млрд

Президент Володимир Зеленський за підсумками переговорів з директором-розпорядником МВФ Кристалиною Георгієвою розповів, що Україна отримала нову трирічну програму кредитування на 4 млрд спеціальних прав запозичення (близько $5,5 млрд) в рамках розширеного фонду МВФ.

– Я запевнила президента в готовності МВФ підтримати політичний план влади для макроекономічної стабільності і підняття економіки на рівень вищого, стійкого і всеосяжного зростання, серед іншого – з новою підтримкою МВФ, – сказала Георгієва.

Зеленський відзначив конструктивність розмови з Георгієвою. За його словами, нова програма з МВФ повинна прискорити зростання української економіки.

Читайте: МВФ проти нульової ставки під час амністії капіталів у разі репатріації

– Радий, що ми знайшли повне взаєморозуміння і наш турборежим отримав високу оцінку з боку МВФ. Нова програма співпраці з Міжнародним валютним фондом має на меті прискорити економічне зростання, активно викорінювати корупцію та підвищити добробут кожного українця. Нас не влаштовують поточні темпи економічного зростання, і тому для прискорення зростання економіки ми спільно з нашими міжнародними партнерами будемо продовжувати реформи, щоб наздоганяти наших сусідів за рівнем економічного розвитку та добробуту, – заявив президент.

Нагадаємо, що місія МВФ працювала в Україні з 14 по 22 листопада. Українська сторона вела переговори щодо нової трирічної угоди з розширення фінансування у розмірі $5-6 млрд. 23 листопада місія МВФ офіційно заявила про завершення візиту.

Джерело: Офіс Президента

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Нормандський саміт: Зеленський скликав засідання РНБО
Нормандський саміт: Зеленський скликав засідання РНБО
Президент з бойовиками не розмовляє і не буде – Зеленський
Президент з бойовиками не розмовляє і не буде – Зеленський
Держприкордонслужба
Україна має інший план з відновлення контролю над кордоном з РФ – Зеленський
Владимир Зеленский - президент
Вибори на всьому Донбасі відбудуться одночасно з загальнонаціональними – президент
Я не продаю нашу країну нікому, ніколи, нізащо – Зеленський про нормандську зустріч
Я не продаю нашу країну нікому, ніколи, нізащо – Зеленський про нормандську зустріч
Потап, Полякова та Білик привітали бійців з Днем Збройних сил України
Потап, Полякова та Білик привітали бійців з Днем Збройних сил України
Зростання цін на газ і заморозка соцвиплат: 5 міфів про МВФ
Зростання цін на газ і заморозка соцвиплат: 5 міфів про МВФ
Зеленський нагородив орденами та медалями військових в ООС
Зеленський нагородив орденами та медалями військових в ООС
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка