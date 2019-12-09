В Одессе российский рэпер Morgenshtern назвал день траура показухой

8 декабря на концерте в Одессе российский музыкант Morgenshtern (Алишер Моргенштерн) назвал день траура по погибшим при пожаре в местном колледже еб * ной показухой.
8 декабря российский музыкант Morgenshtern (Алишер Моргенштерн) на своем концерте в Одессе назвал день траура по погибшим при пожаре в Одесском колледже показухой.
– Я считаю, что день траура – это просто показуха, просто е ** *ая показуха. Давайте устроим вместо дня траура – день, бл ** ь, крика – сх ** пожарных проверок нет в городе? – сказал музыкант под общий одобрительный свист в зале.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.
Напомним, 4 декабря в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе вспыхнул пожар. Погибла студентка учебного заведения. Около 19.30 спасателям удалось потушить пожар. После этого начался поиск пропавших без вести – из-под завалов достали уже 7 погибших, поиски 8 продолжаются.
Фото: Morgenshtern