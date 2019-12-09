В Одессе российский рэпер Morgenshtern назвал день траура показухой

8 декабря на концерте в Одессе российский музыкант Morgenshtern (Алишер Моргенштерн) назвал день траура по погибшим при пожаре в местном колледже еб * ной показухой.

8 декабря российский музыкант Morgenshtern (Алишер Моргенштерн) на своем концерте в Одессе назвал день траура по погибшим при пожаре в Одесском колледже показухой.

– Я считаю, что день траура – это просто показуха, просто е ** *ая показуха. Давайте устроим вместо дня траура – день, бл ** ь, крика – сх ** пожарных проверок нет в городе? – сказал музыкант под общий одобрительный свист в зале.

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