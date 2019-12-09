PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

В Одессе российский рэпер Morgenshtern назвал день траура показухой

8 декабря на концерте в Одессе российский музыкант Morgenshtern (Алишер Моргенштерн) назвал день траура по погибшим при пожаре в местном колледже еб * ной показухой.

В Одессе российский рэпер Morgenshtern назвал день траура показухой

8 декабря российский музыкант Morgenshtern (Алишер Моргенштерн) на своем концерте в Одессе назвал день траура по погибшим при пожаре в Одесском колледже показухой.

– Я считаю, что день траура – это просто показуха, просто е ** *ая показуха. Давайте устроим вместо дня траура – день, бл ** ь, крика – сх ** пожарных проверок нет в городе? – сказал музыкант под общий одобрительный свист в зале.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Напомним, 4 декабря в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе вспыхнул пожар. Погибла студентка учебного заведения. Около 19.30 спасателям удалось потушить пожар. После этого начался поиск пропавших без вести – из-под завалов достали уже 7 погибших, поиски 8 продолжаются.

Фото: Morgenshtern 

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Одесі прощаються із загиблим рятувальником Шатохіним
Пришли сотни. В Одессе прощаются с погибшим на Троицкой спасателем Шатохиным
Число жертв пожара в Одессе возросло до 12 человек. Поиски еще шести продолжаются
Число жертв пожара в Одессе возросло до 12 человек. Поиски еще шести продолжаются
Пожежа в Одесі
Гончарук отстранил руководителя ГЧСЧ Одесской области
Ход расследования беру под личный контроль – Гончарук о пожаре в Одессе
Ход расследования беру под личный контроль – Гончарук о пожаре в Одессе
Спи спокойно, сынок: идентифицировали еще одну жертву пожара в Одессе
Спи спокойно, сынок: идентифицировали еще одну жертву пожара в Одессе
Пожар в Одессе: люди приносят цветы на место трагедии, разбор завалов продолжается
Пожар в Одессе: люди приносят цветы на место трагедии, разбор завалов продолжается
гончарук
Гончарук дал две недели на расследование причин пожара в Одессе
На месте пожара в Одессе нашли еще два тела. Число жертв выросло до 10
На месте пожара в Одессе нашли еще два тела. Число жертв выросло до 10
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка