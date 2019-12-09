PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

В Одесі російський репер Morgenshtern назвав день жалоби показухою

8 грудня на концерті в Одесі російський музикант Morgenshtern (Алішер Моргенштерн) назвав день жалоби за загиблими під час пожежі в місцевому коледжі їб*ною показухою.

В Одесі російський репер Morgenshtern назвав день жалоби показухою

8 грудня російський музикант Morgenshtern (Алішер Моргенштерн) на своєму концерті в Одесі назвав день жалоби за загиблими під час пожежі в Одеському коледжі показухою.

– Я вважаю, що день жалоби – це просто показуха, просто йо**на показуха. Давайте влаштуємо замість дня жалоби – день, бл**ь, крику – сх** пожежних перевірок немає в місті? – сказав музикант під загальний схвальний свист у залі.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика. 

Нагадаємо, вранці 4 грудня в коледжі економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу в Одесі спалахнула пожежа. Загинула студентка навчального закладу. Близько 19.30 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу. Після цього почався пошук зниклих безвісти – з-під завалів дістали вже 7 загиблих, пошуки 8 продовжуються.

Фото: Morgenshtern 

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

В Одесі прощаються із загиблим рятувальником Шатохіним
Прийшли сотні. В Одесі прощаються із загиблим на Троїцькій рятувальником Шатохіним
Кількість жертв пожежі в Одесі зросла до 12 осіб. Пошуки ще шести тривають
Кількість жертв пожежі в Одесі зросла до 12 осіб. Пошуки ще шести тривають
Пожежа в Одесі
Гончарук відсторонив керівника ДСНС Одещини
Хід розслідування беру під особистий контроль – Гончарук про пожежу в Одесі
Хід розслідування беру під особистий контроль – Гончарук про пожежу в Одесі
Спи спокійно, синочок: ідентифікували ще одну жертву пожежі в Одесі
Спи спокійно, синочок: ідентифікували ще одну жертву пожежі в Одесі
Пожежа в Одесі: люди приносять квіти на місце трагедії, розбирання завалів триває
Пожежа в Одесі: люди приносять квіти на місце трагедії, розбирання завалів триває
гончарук
Гончарук дав два тижні на розслідування причин пожежі в Одесі
На місці пожежі в Одесі знайшли ще два тіла. Кількість жертв зросла до 10
На місці пожежі в Одесі знайшли ще два тіла. Кількість жертв зросла до 10
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка