В Одесі російський репер Morgenshtern назвав день жалоби показухою

8 грудня на концерті в Одесі російський музикант Morgenshtern (Алішер Моргенштерн) назвав день жалоби за загиблими під час пожежі в місцевому коледжі їб*ною показухою.

8 грудня російський музикант Morgenshtern (Алішер Моргенштерн) на своєму концерті в Одесі назвав день жалоби за загиблими під час пожежі в Одеському коледжі показухою.

– Я вважаю, що день жалоби – це просто показуха, просто йо**на показуха. Давайте влаштуємо замість дня жалоби – день, бл**ь, крику – сх** пожежних перевірок немає в місті? – сказав музикант під загальний схвальний свист у залі.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика.