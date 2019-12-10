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Факты / Украина / Общество

Нафтогаз назвал гарантированную цену газа для населения на начало 2020

Гарантированная цена газа для населения в первом квартале 2020 года будет составлять 5,5 тыс. грн без НДС и тарифов на транспортировку.

газ

По словам директора интегрированного газового бизнеса НАК Нафтогаз Украины Андрея Фаворова, гарантированная цена определена, учитывая цену законтрактованного объема 1 млрд куб. м газа с поставкой с 1 января до 1 апреля 2020 года.

– Зафиксировав физические объемы и понимая, что необходимо предложить рыночный механизм для решения рыночной проблемы, мы установили цены по форвардным контрактам на весь первый квартал. Последние объемы по форвардами зафиксированы 6 декабря – сказал Фаворов.

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Он также объяснил, что Нафтогаз не хотел раньше разглашать информацию, поскольку это достаточно серьезные объемы, которые могли сдвинуть цену не в их пользу.

Ранее Факты ICTV писали, что Кабмин установил гарантированную цену на газ на весь отопительный сезон.

Источник: Интерфакс-Украина

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