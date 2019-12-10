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Факти / Україна / Суспільство

Нафтогаз назвав гарантовану ціну газа для населення на початок 2020

Гарантована ціна газу для населення у першому кварталі 2020 року становитме 5,5 тис. грн без ПДВ і тарифів на транспортування.

газ

За словами директора інтегрованого газового бізнесу НАК Нафтогаз України Андрія Фаворова, гарантована ціна визначена, враховуючи ціну законтрактованого обсягу 1 млрд куб. м газу з постачанням з 1 січня до 1 квітня 2020 року.

– Зафіксувавши фізичні обсяги і розуміючи, що необхідно запропонувати ринковий механізм для вирішення ринкової проблеми, ми встановили ціни за форвардними контрактами на весь перший квартал. Останні обсяги за форвардами зафіксовані 6 грудня, – сказав Фаворов.

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Він також пояснив, що Нафтогаз не хотів раніше розголошувати інформацію, оскільки це досить серйозні обсяги, які могли зрушити ціну не на їхню користь.

Раніше Факти ICTV писали, що Кабмін встановив гарантовану ціну на газ на весь опалювальний сезон.

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