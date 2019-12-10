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Факты / Украина

Особый статус и выборы на Донбассе: что такое формула Штайнмайера

Формула Штайнмайера у всех на устах. В чем ее суть и почему она так важна для урегулирования ситуации на Донбассе – в материале Фактов ICTV.

Війна на Донбасі

Формулу Штайнмайера в украинском МИДе называют основой для будущих переговоров нормандской четверки, а в СМИ активно обсуждаются ее условия.

Читайте: Встреча нормандской четверки в Париже: итоги

Что нужно знать о документе, который предлагает урегулирование конфликта на Донбассе – читайте на Фактах ICTV.

Что такое формула Штайнмайера

Это вариант реализации Минских соглашений, предложенный в 2016 году тогдашним министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Она означает предоставление Донбассу особого статуса после проведения честных, демократических выборов по стандартам ОБСЕ.

Если ОБСЕ подтвердит, что выборы соответствовали международным стандартам, вступает в силу законодательство о специальном статусе Донбасса.

Главные пункты формулы Штайнмайера:

  • прекращение огня;
  • разведение войск на Донбассе;
  • принятие Верховной Радой закона об особом порядке проведения местных выборов на неподконтрольных территориях;
  • дальше – местные выборы под эгидой ОБСЕ;
  • если ОБСЕ подтверждает демократичность выборов, особый статус в ОРДЛО временно вступает в силу;
  • окончательно он закрепляется после внесения изменений в Конституцию;
  • если все предыдущие пункты выполнены – РФ выводит свои войска с этих территорий, а Киев получает контроль на российско-украинской границе на Донбассе.

Что хочет Украина

Глава МИД Вадим Пристайко 18 сентября заявил, что Украина готова взять за основу формулу Штайнмайера, но после выполнения нескольких условий:

  • вывода российских войск с оккупированного Донбасса;
  • установления контроля на украинско-российской границе на Донбассе;
  • разоружения боевиков “ЛДНР”.

По его словам, только после этого возможно проведение местных выборов.

Первоначально формула Штайнмайера предусматривала проведение выборов на оккупированных территориях под эгидой ОБСЕ после разведения, а не вывода российских военных.

Читайте: Украина подписала формулу Штайнмайера – СМИ

Кроме того, формула Штайнмайера станет основой для будущих переговоров нормандской четверки.

Пристайко сказал, что встреча состоится, когда будут выполнены  два условия:

  1. Все стороны должны письменно подтвердить согласие на то, что закон об особом статусе временно вступает в действие в момент проведения местных выборов на Донбассе, а окончательно – когда ОБСЕ подтвердят, что эти выборы прошли честно и прозрачно.
  2. Будет проведено окончательное разведение сил и средств в Станице Луганской, Золотом и Петровском.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что для проведения местных выборов на Донбассе Россия должна вывести с украинских территорий свои войска.

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