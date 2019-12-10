Формула Штайнмайера у всех на устах. В чем ее суть и почему она так важна для урегулирования ситуации на Донбассе – в материале Фактов ICTV.
Формулу Штайнмайера в украинском МИДе называют основой для будущих переговоров нормандской четверки, а в СМИ активно обсуждаются ее условия.
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Что нужно знать о документе, который предлагает урегулирование конфликта на Донбассе – читайте на Фактах ICTV.
Что такое формула Штайнмайера
Это вариант реализации Минских соглашений, предложенный в 2016 году тогдашним министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
Она означает предоставление Донбассу особого статуса после проведения честных, демократических выборов по стандартам ОБСЕ.
Если ОБСЕ подтвердит, что выборы соответствовали международным стандартам, вступает в силу законодательство о специальном статусе Донбасса.
Главные пункты формулы Штайнмайера:
- прекращение огня;
- разведение войск на Донбассе;
- принятие Верховной Радой закона об особом порядке проведения местных выборов на неподконтрольных территориях;
- дальше – местные выборы под эгидой ОБСЕ;
- если ОБСЕ подтверждает демократичность выборов, особый статус в ОРДЛО временно вступает в силу;
- окончательно он закрепляется после внесения изменений в Конституцию;
- если все предыдущие пункты выполнены – РФ выводит свои войска с этих территорий, а Киев получает контроль на российско-украинской границе на Донбассе.
Что хочет Украина
Глава МИД Вадим Пристайко 18 сентября заявил, что Украина готова взять за основу формулу Штайнмайера, но после выполнения нескольких условий:
- вывода российских войск с оккупированного Донбасса;
- установления контроля на украинско-российской границе на Донбассе;
- разоружения боевиков “ЛДНР”.
По его словам, только после этого возможно проведение местных выборов.
Первоначально формула Штайнмайера предусматривала проведение выборов на оккупированных территориях под эгидой ОБСЕ после разведения, а не вывода российских военных.
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Кроме того, формула Штайнмайера станет основой для будущих переговоров нормандской четверки.
Пристайко сказал, что встреча состоится, когда будут выполнены два условия:
- Все стороны должны письменно подтвердить согласие на то, что закон об особом статусе временно вступает в действие в момент проведения местных выборов на Донбассе, а окончательно – когда ОБСЕ подтвердят, что эти выборы прошли честно и прозрачно.
- Будет проведено окончательное разведение сил и средств в Станице Луганской, Золотом и Петровском.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что для проведения местных выборов на Донбассе Россия должна вывести с украинских территорий свои войска.