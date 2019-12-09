PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Встреча нормандской четверки в Париже (ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ)

Видеотрансляцию встречи нормандской четверки 9 декабря смотрите на Фактах ICTV.

зеленський прес-конференція

Встреча нормандской четверки в Париже начнется в понедельник, 9 декабря, в 17.00.

Участие в переговорах возьмут президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и  президент Российской Федерации Владимир Путин.

Читайте: Во встрече Зеленского и Путина примут участие главы Газпрома и Нафтогаза

Видеотрансляцию встречи лидеров стран можно смотреть на сайте Факты ICTV.

Напомним, за всеми новостями, связанными с нормандской встречей 9 декабря, можно следить онлайн.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Я вам не пацан! Зачем Лукашенко летал в Сочи и поглотит ли РФ Беларусь
Я вам не пацан! Зачем Лукашенко летал в Сочи и поглотит ли РФ Беларусь
Нормандський формат
Уступки или новые бои – что пишут иноСМИ перед нормандским саммитом
Нормандський формат
На встрече в нормандском формате обсудят формулу Штайнмайера – МИД ФРГ
Нормандський формат
Соцсети призывают “давить на Путина” накануне встречи в нормандском формате
Нормандський формат
Встреча нормандской четверки в Париже (ОНЛАЙН)
Нормандський формат
Счет 2:2. Позиции сторон перед встречей в нормандском формате
Нормандський формат
Во встрече Зеленского и Путина примут участие главы Газпрома и Нафтогаза
мзс росії
Россия против расширения нормандского формата – МИД РФ
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка