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Факты / Украина / Политика

Может быть по-другому? Зеленский назвал условия выборов на Донбассе

Владимир Зеленский исключает возможность проведения выборов на Донбассе без вывода с этих территорий российских войск.

Может быть по-другому? Зеленский назвал условия выборов на Донбассе

Чтобы местные выборы на Донбассе состоялись, Россия должна вывести с украинских территорий свои войска.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

На вопрос о том, будет ли сначала вывод войск, а потом выборы, глава государства ответил так:

– Да. А что, может быть по-другому?.

При этом Зеленский подчеркнул, что волеизьявление на Донбассе возможно только по украинскому законодательству.

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Президент Украины также детализировал шаги, которые необходимо осуществить до того, как можно будет говорить о выборах.

– Это вопрос сначала обмена людей, потом разведения войск. Сейчас мы говорим о разведении в Золотом и Петровском. Потом только мы говорим о разведении войск по всей территории, это 400 км, – пояснил он.

Напомним, Зеленский высказался относительно идеи развертывания миротворческой миссии на Донбассе.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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