Встреча в нормандском формате: главные итоги и коммюнике

О результатах саммита в нормандском формате в Париже, а также итоговое коммюнике – читайте в материале Фактов ICTV.

Президент Франции Эммануэль Макрона заявил, что следующий нормандский саммит состоится через четыре месяца.

На нормандском саммите договорились о расширении мандата ОБСЕ на Донбассе. Так, миссия будет ввести наблюдение за соблюдением режима тиши не 12 часов, а 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

– К концу 2019 года планируется прекратить огонь. Далее мы будем улучшать наблюдение за прекращением огня. Речь идет о наблюдении 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, – отметила Меркель.

Президент Украины Владимир Зеленский категорически заявил, что Украина не соглашается на федерализацию.

Также он настаивал на возвращении Украине контроля над границами с РФ и выводе незаконных вооруженных формирований.

Он добавил, что восстановление контроля над границами – вопрос следующей нормандской встречи.